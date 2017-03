Jan baalt van 'carnavalsfoto' van overleden moeder op Facebook

,,Ik wil weten wie dit gedaan heeft en ik wil ook dat dit stopt. Ze had dit zelf vreselijk gevonden. Zo was ze helemaal niet. Mijn moeder was geen 'carnavalswuuf', zoals ze er nu uitziet op die foto. Absoluut niet. Ze was een rustige sociale vrouw. Een trouw kerkgangster. Iedereen kende haar in Koudekerke als Coba Brasser. Ook in Zoutelande trouwens, waar ze is geboren.''



Jans moeder overleed 15 augustus 2005. De gewraakte foto maakt onderdeel uit van een serie foto's die waarschijnlijk een jaar of zestien, zeventien geleden door een nog steeds onbekende fotograaf zijn gemaakt. In het bejaardenhuisje van Coba in Koudekerke. ,,Mijn moeder liep tot haar dood in dracht. Ze is destijds aangesproken door een man die foto's wilde maken van haar in die Zeeuwse dracht. Ik herinner me wel dat ze later ze tegen me zei; 'zo'n rotvent, ik wou dat ik 'm nooit had binnengelaten.'



,,Wij hebben die foto's nooit gezien,'' vult Jans vrouw Cathrien aan. ,,Ook niet in de fotoalbums die we vonden na haar dood. We weten nog steeds niet wie ze heeft gemaakt.''



Jan: ,,Ik wil dat heel graag weten. Wie doet nu zo iets? Ik ben ontzettend bang dat ik haar straks tegenkom in een kiosk. In de molen met feestkaarten. Want dat kan de volgende stap zijn. Maar hoe stop ik dit?''



In overleg met de familie mochten we de foto nog eenmaal gebruiken om duidelijk te maken over welke foto het gaat.