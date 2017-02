Jan de Hoop wint 16.000 euro voor zieke Rico-Jay (8)

Ze sparen al twee jaar voor de behandeling in Boston, die door de verzekering niet wordt vergoed. In die tijd heeft de familie van Rico-Jay allerlei acties op touw gezet om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Eerder in 2016 kon het zieke jongetje al naar Boston voor de eerste onderzoeken.



Rico-Jay heeft een zeldzame darmaandoening, waardoor hij dagelijks buikpijn heeft, misselijk en duizelig is. Of de schenking van Jan de Hoop ervoor zal zorgen dat Rico-Jay de behandeling volledig kan ondergaan is nog niet duidelijk.