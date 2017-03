Jan Marijnissen bekritiseert SP

De 64-jarige oud-politicus vindt dat de SP te weinig is gezien door het electoraat. Ook meent hij dat het verhaal van de SP niet voldoende aansprak. ,,Veel kiezers gingen naar de PVV.’’ Wilders schudt volgens Marijnissen aan de boom inde Tweede Kamer, maar bereikt verder niets.

,,Geslaagde jongeren stemden op GroenLinks,’’ zegt Marijnissen. In een poging te verklaren waarom links al geheel historisch verloor, wijst hij naar de PvdA ,,wat die allemaal hebben uitgespookt met de VVD.’’

Zaterdag bespreekt de SP-partijraad de derde teleurstellende uitslag op rij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Drie maal onder Roemer kwam de partij niet boven de 15 zetels: in 2010 waren het er 15, in 2012 wederom en in 2017 zelfs 14. Marijnissen was als partijvoorzitter (1988-2015) mede verantwoordelijk voor de keuze van de SP-lijsttrekker die teleurstelde.

Anders dan gebruikelijk spreekt Roemer zaterdag zijn partijraad in partijbureau ,,De Moed’’ te Amersfoort al om 11 uur toe. Traditie is dat Roemer speecht aan het einde van de middag tot zijn partijgenoten. Na de vroege speech van Roemer wordt de nieuwe SP-fractie verwelkomd door het partijkader. Pas daarna is de bespreking van de tegenvallende uitslag. Naar verwachting komt de positie Van Roemer niet in gevaar.

De teloorgang van links in grafiek

De drie linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP zijn het laatste decennium gekrompen van 65 naar 37 zetels. Dat hoogtepunt van 65 zetels in 2006 was mede te danken de lijsttrekkers Wouter Bos (PvdA) en Jan Marijnissen (SP).