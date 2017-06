Jan Meertens (58) miste geboorte zoon door gijzeling in Colombia

Een hok van één bij vier meter. Steenkoud en slechts een juten zak om op te zitten. Daar moet Meertens het mee doen als 10 gewapende guerrilla’s op 19 februari 1988 hem en nog een collega meenemen naar de hoogvlakten van Colombia. Acht maanden zit Meertens hier vast terwijl zijn vrouw op het punt staat te bevallen. Een situatie om wanhopig van te worden, maar hij moet het loslaten. ,,Als ik daar continue mee bezig was, hield ik dit niet vol. Ik moest me richten op mijn eigen situatie,’’ zegt hij.



Meertens verzint de gekste dingen om zichzelf bezig te houden. Zingt liedjes met zelfgemaakte teksten. Doet gymnastiekoefeningen. Geniet van het geritsel van bladeren van Eucalyptusbomen die hij niet kan zien. Zorgt dat hij een vast dagritme opbouwt en blijft eten. Ook na het zoveelste bord rijst en bonen. Met zijn gemaskerde bewakers probeert hij een band op te bouwen om enige ‘luxe’ te bemachtigen. Zo krijgt hij na wekenlang onderhandelen eindelijk een stuk chocolade. Een maaltijd met vlees. Een extra douche en een klein stoeltje om op te zitten in plaats van de koude grond. ,,Ik was zo afhankelijk als een baby. Als het dan toch lukt om zit soort dingen voor elkaar te krijgen, voelt dat als een enorme overwinning.’’



De vreugde is vaak maar van korte duur, wat het ‘gevecht’ met de tijd is slopend. Op de muur houdt Meertens met krasjes bij hoe lang hij al vast zit. Elke keer als hij denkt dat een vrijlating op handen is en dat toch niet zo blijkt te zijn, krijgt hij een psychische klap te verwerken. ,,Ik moest steeds weer mijn grens verleggen.’’