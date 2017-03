'Je blijft jezelf verwijten dat je haar niet kon beschermen'

Het boek verschijnt tweeënhalf jaar na Jitskes dood en beschrijft het leven, de ziekte en het zelfgekozen einde van haar dochter. Als psychiater van ZGT in Almelo vertelt ze haar worsteling als suïcidedeskundige die haar dochter aan de zorg van vakgenoten moest toevertrouwen. Het boek heet Geen pijn, geen angst, geen leven, uit een gedicht dat Jitske niet lang voor haar overlijden schreef.



,,Ik heb een monumentje voor Jitske willen maken, anderen vertellen hoe leuk en lief ze was, zodat niet het beeld van de zieke Jitske allesbepalend blijft. Mijn man, twee kinderen en andere naasten vinden dat dit gelukt is. En anderen om ons heen snappen nu veel beter wat er met Jitske is gebeurd."



Het is een boek zonder stortvloed van tranen of veel aandacht voor hoe het de achterblijvers verging. ,,Bewust niet. Dit boek gaat over Jitske en depressieve jongeren, niet over mij of de rest van ons gezin.'' Het gezin is hecht gebleven, in tegenstelling tot wat veel anderen overkomt na de zelfdoding van een kind.



Het laatste levensjaar van Jitske is tekenend voor de achtbaan aan emoties waar depressieve jongeren en hun naasten in zitten. Hoop, vrolijkheid, diepe genegenheid en hoopgevende signalen slaan onverwacht snel om in crisissituaties, noodkreten, afstoting, faalangst en een diep doodsverlangen.