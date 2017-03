Jihadproces tegen tien Syrië-gangers aan de gang

Het Openbaar Ministerie verdenkt hen ervan zich bij IS of een andere jihadistische terreurgroep te hebben aangesloten. Ze zijn allemaal al enkele jaren daar. Omdat ze alle tien nog in het strijdgebied zijn, benaderde het OM hen via Facebook, Twitter en Whatsapp. ,,Dat heeft geleid tot contact met enkele verdachten”, aldus een woordvoerder van het OM. In de rechtbank zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet verschijnen. Mogelijk zijn enkelen van hen ook al overleden.



Justitie bracht nog niet eerder zo veel Syriëgangers in een keer bij verstek voor de rechter. In december 2015 werden al eens twee Syriëgangers bij verstek tot 6 jaar cel veroordeeld, in juli 2016 kregen vier anderen eveneens 6 jaar cel.