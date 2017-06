Jonge mbo'ers gewild op de arbeidsmarkt

Overleden Q-koort­spa­tiën­ten krijgen een gezicht

7:52 Er is tot nu toe maar weinig bekend over de impact die Q-koorts heeft gehad. Volgens de officiële berichten zouden 74 mensen zijn overleden aan de ziekte, een getal dat volgens experts veel hoger zou moeten zijn. Tien jaar na het eerste bericht over Q-koorts besloot het Brabants Dagblad om Nederlandse nabestaanden op te zoeken. Op bd.nl/qkoortsmonument zijn al hun namen, herinneringen, foto's en soms filmpjes terug te vinden. De zoektocht gaat verder. Bent u nabestaande van iemand die is overleden aan Q-koorts? Mail uw verhaal en gegevens naar qkoorts@persgroep.nl.