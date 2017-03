Jongen (13) dood door inademen aanstekergas

UpdateIn Amsterdam is gisteren een dertienjarige jongen overleden na het inademen van aanstekergas. Het kind raakte rond 16.30 uur onwel bij een vriendje in de woning boven een winkel aan de Haarlemmerstraat, in het centrum van de stad. ,,Ze hebben iets doms gedaan,'' zegt de moeder van het vriendje dat erbij was. ,,We zijn in shock.''

Door het inademen van het gas kreeg de jongen een hartstilstand, zo blijkt uit sectie op het lichaam. De vader van het vriendje probeerde de jongen nog te reanimeren, maar het mocht niet meer baten, vertelt een woordvoerder van de politie Amsterdam. De jongen is ter plekke overleden. De verslagenheid bij beide families is groot.

Tieners

De moeder van het vriendje van de overleden jongen reageert kort: ,,Mijn kinderen zijn in shock. Ze dachten dat het iets leuks was. Maar ze hebben iets heel doms gedaan. Wij wisten helemaal niet dat heel veel tieners dit schijnen te doen, dat hoorden we in het ziekenhuis. Het komt veel voor. Ik ben nu met mijn kinderen in gesprek, iedereen is geschokt. We zitten midden in een rouwproces.''

Volgens een woordvoerder van de politie wordt aanstekergas al langer gebruikt onder jongeren, maar 'op kleine schaal'. De jongen heeft het gas ingeademd via een navulverpakking, en niet via de aansteker zelf. De politie wil niet ingaan op hoe de jongens precies te werk zijn gegaan 'om verder misbruik niet te stimuleren'.

Brugklas

De jongen zat in een vmbo-brugklas op het Montessori Lyceum. Op de school heerst groot verdriet, vertelt rector Wrister Grommers. ,,We hebben vandaag een speciale ruimte ingericht voor de leerlingen en de docenten. Daar kan iedereen bij elkaar komen om het verlies te verwerken. Het nieuws is ingeslagen als een bom."

Grommers kan niet zeggen hoe het precies is gegaan met de aansteker. ,,De verhalen zijn wisselend. Een aansteker, ballonnen. We weten het niet precies maar we willen het snel zeker weten, om bijvoorbeeld snel alle leerlingen voor te lichten dat ze dit niet moeten doen. Dat staat al in de planning.''

Kleinschalig

Het inhaleren van aanstekergas is volgens de politie Amsterdam kleinschalig, maar ze krijgen er wel meldingen van. ,,We worden er als politie heel af en toe mee geconfronteerd, dan heeft er iemand bijvoorbeeld honderd aanstekers onder zijn bed liggen'', vertelt de woordvoerder van de politie. In februari stierf in België een negentienjarige vrouw door het inhaleren van het gas. Volgens de politie komt het voor onder alle leeftijden.