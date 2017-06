Jongen (7) zwaargewond na ongeluk met grasmaaier in Amsterdam

De jongen was aan het spelen op een grasveld op het Christiaan Snouck Hurgronjehof toen hij werd aangereden door de grasmaaier. De bestuurder heeft hem vermoedelijk bij het achteruitrijden over het hoofd gezien.



Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het slachtoffer eraan toe is, kon een woordvoerder van politie nog niet zeggen. ,,Maar het ziet er ernstig uit."



De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar het ongeluk. Een woordvoerder kon nog niet bevestigen of de grasmaaier van de gemeente of een andere plantsoenendienst was. De politie heeft de bestuurder aangehouden voor verhoor.