Jongens steeds slechter in eindtoets van basisschool

Jongens presteren al jaren achtereen slechter op de eindtoets in groep acht. Behaalden jongens in het schooljaar 2010/2011 nog gemiddeld 536,1 punten, vorig jaar was dat 534,6 punten. Meisjes scoren sinds drie jaar hoger dan jongens. Dat blijkt uit een analyse van de Citoresultaten door de Universiteit Twente (UT) en onderzoeksbureau Oberon. De onderzoekers hebben geen verklaring voor de dalende scores.



Ook in een langlopende, internationale studie naar rekenvaardigheden en kennis van natuuronderwijs onder 10-jarige kinderen kelderen de prestaties van Nederlandse jongens. De resultaten van rekenen bij meisjes daalden mee, maar minder hard.



Niet verbaasd



Gedragsdeskundige Lauk Woltring volgt de prestaties van jongens in het onderwijs al 40 jaar en schreef er twee boeken over. Hij is niet verbaasd over de dalende resultaten. Jongens haken volgens hem af. Hij wijt dat aan vier factoren: het ontbreken van contact met mannelijke rolmodellen, het onderwijs dat taliger is geworden en de gebrekkige manier waarop rekening wordt gehouden met de rijping van het jongensbrein, die anders verloopt dan bij meisjes.