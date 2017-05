Eerder vluchtte Fatiha Chams Eddine vanuit Gouda naar Apeldoorn nadat ze bedreigd werd. Nu wordt de jodin van Marokkaanse afkomst bedreigd in Apeldoorn, waar er hakenkruizen en 'hoer' op haar muren werd gekalkt. Eddine durft haar huis niet meer uit, en is doodsbang. Ze is ook boos op de politie, waar ze afgelopen vrijdag niet direct terecht kon.