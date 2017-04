Justitie wil dat Apeldoornse 'pedojagers' stoppen

Quote Ook bestaat het risico dat er een heksenjacht ontstaat op de verdachte, want hoewel hun gezichten worden geblurd zijn ze redelijk herkenbaar OM-woordvoerder Barbara van Heerde De politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland adviseren de Apeldoornse jongens achter het YouTube-kanaal 'Betrapt' dringend om te stoppen met het ontmaskeren van vermeende pedoseksuelen. Dat heeft een delegatie van het OM en de politie de jongens in een gesprek laten weten. ,,Er zitten grote risico's aan wat zij doen", vertelt OM-woordvoerder Barbara van Heerde. ,,Zowel voor henzelf, als voor de mannen die ze ontmaskeren. Zo'n confrontatie kan uit de hand lopen en gevaar opleveren. Ook bestaat het risico dat er een heksenjacht ontstaat op de verdachte, want hoewel hun gezichten worden geblurd zijn ze redelijk herkenbaar.''



Vijf jongens uit Apeldoorn in de leeftijd van 19 tot 24 jaar begonnen drie weken geleden hun eigen YouTube-kanaal 'Betrapt'. Het 15-jarige broertje van een van de jongens legt via een sekschatsite contact met een man. Als er voldoende bewijs is, maken ze een afspraak. Ter plekke confronteren de jongens de man en filmen zijn reactie. De beelden monteren ze tot een video die ze op YouTube posten. Inmiddels staan er vier video's online.

Bewijsmateriaal

Het OM en de politie hebben de Apeldoorners gevraagd om het vergaarde bewijsmateriaal bij de politie in te leveren. Van Heerde: ,,Wij willen dat onderzoeken op strafbare feiten. Daarbij kijken we niet alleen naar de vermeende pedoseksuelen, maar ook naar de werkwijze van de jongens zelf."



Volgens het OM is het op voorhand moeilijk in te schatten of de bewijzen bruikbaar zijn in een eventueel strafproces. ,,De politie mag bijvoorbeeld geen lokpubers inzetten. Dat is in dit geval wel gebeurd. De vraag is of het dan als bewijs standhoudt voor de rechter", aldus Van Heerde.



De Apeldoorners zijn niet van plan te stoppen met hun YouTube-kanaal. Ook zullen ze het bewijsmateriaal niet bij de politie inleveren. ,,We willen absoluut niet dat onze identiteit uitlekt", zegt Mike, een van de initiatiefnemers. ,,We hebben gemerkt dat er op internet een hechte community van pedoseksuelen bestaat. Als onze namen daar bekend raken, zijn we niet meer veilig."

Volledig scherm Een van de mannen die gefilmd is door de Apeldoornse youTubers. © Still uit youTube-video

Niet illegaal

De jongens hebben het idee dat ze na alle media-aandacht van afgelopen week onder het vergrootglas van de politie liggen. ,,Het voelt alsof ze zitten te azen op een foutje zodat ze ons kunnen pakken", zegt Mike. Toch zijn ze vastberaden om door te gaan met hun YouTube-kanaal, al zijn ze na het gesprek met justitie wel voorzichtiger geworden. ,,We denken dat onze werkwijze niet illegaal is", zegt Mike. ,,Maar we zijn wel geschrokken van de opstelling van de politie en het OM. We willen niet in de problemen komen, hebben geen zin in boetes of vervolging. Daarom zou het mooi zijn als er iemand is met juridische kennis die ons wil helpen. Dan weten we zeker dat we niet in de problemen raken."

Inmiddels hebben drie mannen die in de video's worden ontmaskerd zich bij de politie gemeld. Met een van hen heeft de politie uitvoerig gesproken, weet Van Heerde. ,,De man is in contact gebracht met een hulpverleningsinstantie. Met de andere twee mannen volgen nog gesprekken."

Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat de Apeldoorners oprecht handelen. ,,Het is heel nobel wat ze doen, maar we hebben het idee dat ze de risico's niet goed overzien", zegt Van Heerde. ,,Daarom hebben we gezegd: stop ermee. Laat het over aan de politie."