Kabinet: komst van tweede man Eritrea is ongemakkelijk

Vlielandse flessenpost na 20 jaar terug bij Britse brief­schrijf­ster

12:00 'Hoi ik ben Susie Hampton en ik ben 10 jaar oud. Ik heb dit flesje op 25/08/97 in het water gedaan'. Het is de eerste zin van het korte briefje dat boswachter Pieter Schaper op 5 april vond op het strand van Vlieland. Inmiddels is de nu 30-jarige Susie opgespoord.