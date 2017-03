'Kabinet moet plan voltooid leven niet van agenda halen'

Honderd keer snellere wifi binnen handbereik

Draadloos internet dat nooit 'verstopt' raakt en moeiteloos honderd keer sneller is dan de betere wifi-verbindingen die nu in gebruik zijn. Volgens onderzoekers van de TU Eindhoven is het binnen handbereik en ook nog vrij eenvoudig en betaalbaar te realiseren. Ze bedachten een wifi-netwerk dat via infraroodstralen het signaal doorgeeft. Resultaat: honderd keer snellere wifi.