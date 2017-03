Kabinet trekt 9 miljoen euro extra uit voor hongerregio's

Flinke beloning voor (oud-) medewerkers die misstanden in slachthuizen melden

18:30 Eventuele klokkenluiders die misstanden in Nederlandse slachterijen naar buiten brengen, kunnen rekenen op een beloning van een Rotterdamse zakenman. Ed Albers looft 3000 euro uit aan (oud-) medewerkers van slachthuizen die 'gedegen berichten over misstanden' naar buiten brengen via de stichting Varkens in Nood.