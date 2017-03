Kabinet wil camera’s in Nederlandse slachthuizen

Moord op dj was inderdaad vergissing

14:22 De Amsterdamse dj Djordy Latumahina is in oktober inderdaad per vergissing vermoord. Iemand anders was het doelwit. Dat heeft de recherche naar buiten gebracht. Kort na het incident opperde de korpschef dat al. In de omgeving van Amsterdam zijn vandaag in alle vroegte vijf mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de moord.