Kamer: Minstens 300 miljoen nodig voor extra handen aan het bed

De partijen die niet aan deze informatie deelnemen, willen nu al boter bij de vis. Lilian Marijnissen (SP): ,,Goede zorg betekent voldoende medewerkers. Staatssecretaris Martin van Rijn moet nu handelen hoe de Kamer wil. Over minstens 300 miljoen extra zijn we het in ieder geval eens. Wil de staatssecretaris dat geld gelijk uittrekken?”

Kaarten tegen de borst

Corinne Ellemeet van GroenLinks: ,,Goede zorg is prioriteit en we zullen daarop inzetten. Dit debat is niet moment om vooruit te lopen op extra geld. We gaan ons niet mengen in zaken die op de informatietafel liggen.”