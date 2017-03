Kamp: Versterking huizen Groningen onderschat

Bakkie Today 'De Tweede Kamer bestaat te veel uit mannen'

19:09 In Bakkie Today, een nieuw initiatief van AD en Albert Heijn, legt de AD-redactie klanten in een Albert Heijn een stelling van de dag voor. De klanten gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Vandaag in Wijhe: de Tweede Kamer bestaat te veel uit mannen.