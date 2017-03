Keukenhof in teken van Dutch Design

Bloemententoonstelling Keukenhof staat dit jaar in het teken van De Stijl, de vernieuwende stroming waarin kunstenaars en ontwerpers als Mondriaan, Van Doesburg, Van der Leck en Rietveld een eeuw geleden aan de basis stonden. Daarom wordt het 'Dutch Design' nu nationaal gevierd en is dat ook het thema van de Keukenhof.

Op de fleurige jaarlijkse trekpleister is er bijvoorbeeld een bloemenmozaïek van 250 m2 ontworpen dat is gebaseerd op een schilderij van Mondriaan met de bekende kleurige vlakken. Om het mozaïek het hele voorjaar in bloei te houden, zijn de 80.000 bloembollen in twee lagen geplant: tulpen, blauwe druifjes (muscari) en krokus. Ook staat er een enorme Rietveld-stoel en komt het thema in het hele park terug.

Nieuw dit jaar is de entree van het bloemenpark in Lisse. Onder architectuur van Mecanoo uit Delft is een gebouw neergezet dat veel groter is dan de oude kleine ingang, zegt een woordvoerster. Ook de verdere toegang naar het park is ruimer opgezet om de toestroom te versoepelen.

7 miljoen bollen

Ongeveer veertig tuinmannen hebben in totaal 7 miljoen bollen geplant voor de jaarlijkse tentoonstelling die alleen in de lente is geopend. Het park gaat op donderdag 23 maart open voor het publiek. Tot aan de sluiting op 21 mei verwacht de Keukenhof 800.000 tot een miljoen bezoekers uit zeker honderd landen. Het dagelijkse aantal bezoekers fluctueert tussen de 7000 en 60.000.

Omdat er alleen voorjaarsbollen worden getoond, is de Keukenhof in juni uitgebloeid en dan wordt het park leeggemaakt, een nieuw thema bedacht en ontwerpen gemaakt. Daarna krijgen de honderd kwekers te horen welke bloembollen ze moeten leveren. Die worden in het najaar handmatig geplant.

De tentoonstelling is in 1949 opgezet als promotie voor de Nederlandse sierteeltsector met de nadruk op bolbloemen. In 1950 konden mensen voor het eerst naar de Keukenhof.

