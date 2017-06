Kiesraad: Maak stembiljet kleiner en elektronisch telbaar

Gezin zoekt buschauffeur die reislustige hond weer thuisbracht

12:53 Welke buschauffeur heeft ervoor gezorgd dat onze hond weer veilig bij ons is? Dat willen Arnold van Walsum en Mieke Wirken uit Breda graag weten, nadat er vorige week woensdag paniek uitbrak omdat hun hond Zenna - een kruising tussen een schapendoes, bearded collie en Friese stabij - in geen velden of wegen te bekennen was.