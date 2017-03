Kiezen met VICE aflevering 1: Mark Rutte

Vandaag is de eerste video van VICE op AD.nl te zien. ,,Samenwerking is dé manier om je lezers en bezoekers journalistiek te bieden die je in je eentje lastiger maken kan", zegt AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis. ,,Dinsdag hielpen wij de Financial Times met een onderzoek naar wat Nederlanders over de politiek denken. En nu gaan we met Vice kijken of we jongeren warm kunnen maken voor de verkiezingen."



Vandaag aflevering 1 met premier Mark Rutte.