Klaas O. wilde aanslag plegen op officier van justitie

De 44-jarige verdachte is gisteravond in Sliedrecht aangehouden. De man zou handelen in opdracht van een gedetineerde verdachte. Het plan was om een aanslag te plegen op de officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Zeeland - West-Brabant, die de zaak van de verdachte in Middelburg in behandeling had.



De officier is werkzaam in de rechtbank van Breda. Woordvoerder Wim de Bruin van het landelijke parket wil niet zeggen of de officier extra wordt beveiligd.