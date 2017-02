Klaver wil 50 procent vrouwelijke ministers in nieuwe kabinet

New York Times vergelijkt Geert Wilders met Donald Trump

16:03 De Amerikaanse krant The New York Times vergelijkt vandaag PVV-leider Geert Wilders met Donald Trump. Volgens de krant zijn er qua stijl en ideologie een aantal overeenkomsten tussen 'The Dutch Trump' en de Amerikaanse president. De krant omschreef Wilders online eerst als 'één van de raarste politici van Europa', maar veranderde de term 'raar' later in 'ongebruikelijk'.