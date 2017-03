Kleinste huisje van Groningen ingepakt in deken

140 klachten over schooladvies

17:10 Zo’n 140 ouders hebben geklaagd over het schooladvies bij de Inspectie van het onderwijs en het informatiepunt Ouders & Onderwijs. De meeste klachten gaan over de manier waarop de scores van de Citotoets in het advies meewegen en over scholen die zeggen dat ze leerlingen geen dubbeladvies mogen geven, zoals vmbo/havo of havo/vwo.