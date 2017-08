Kletsnatte ochtend met veel file

'Een uitvaart kan voordelig én persoonlijk zijn'

29 augustus Rekeningen die torenhoog uitvallen terwijl het afscheid van je vader of moeder veel goedkoper had gekund. Het aantal klachten over uitvaarten neemt toe, zo blijkt uit het jaarverslag van Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Bespaardeskundige Marieke Henselmans en schrijver van het boek Laat je niet kisten door commercie vindt dat nabestaanden weerbaarder moeten worden: ,,In je verdriet en verwarring let je niet op de prijs en achteraf baal je ervan."