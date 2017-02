Kleurrijke Huishoudbeurs trekt minder bezoekers dan voorgaande jaren

En voor het eerst was er een trouwpaviljoen dat werd ingewijd met een echt huwelijk, voltrokken door trouwambtenaar Dirk Zeelenberg. Bekende Nederlanders onder wie Halina Reijn en Carice van Houten boden bij een Fashion Vintage Sale hun kleding te koop aan. Tijdens de beurs konden ook diverse workshops over onder meer gezondheid worden gevolgd en kon inspiratie worden opgedaan over huis en tuin. In de tweede week konden zwangeren en jonge ouders in de RAI op de Negenmaandenbeurs terecht voor van alles over baby's.



Bezoekers waardeerden het dagje uit met nieuwe activiteiten. Zij gaven de Huishoudbeurs dit jaar een 7,6 als cijfer en 86 procent procent van de bezoekers is zeker van plan om volgend jaar weer te komen, zo komt naar voren uit onderzoek onder bezoekers. In 2018 wordt de Huishoudbeurs van 17 tot en met 25 februari gehouden.