Kluivert ontkent onderduikverhaal: 'pertinente onzin'

Durham, alias Okkie, heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. In een documentaire van Brandpunt , die vanavond wordt uitgezonden, vertelt hij dat hij na zijn roof in 2002 onderdak kreeg van Kluivert , die toen voetbalde voor FC Barcelona.

„Zoals iedere speler van FC Barcelona of elke andere topclub in Europa trok ik veel mensen aan'', vertelt Kluivert aan de Telegraaf . ,,Familie, vrienden, kennissen, vrienden van vrienden en kennissen van kennissen wilden allemaal een wedstrijd van Barça zien en vroegen te pas en te onpas om toegangskaarten. Van niet iedereen kende ik zijn achtergrond en van vijftien jaar geleden heb ik niet heel helder op mijn netvlies wie er wel of niet is langsgekomen.''

Juridische stappen

Kluivert: ,,Ik heb Octave Durham vast ook ontmoet, wellicht in mijn club CDLC, zijn gezicht komt me zelfs bekend voor. Maar dat ik hem onderdak heb geboden is pertinente onzin. Sterker, als ik zijn verleden had gekend, was ik vanzelfsprekend ver uit zijn buurt gebleven.''