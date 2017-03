KNM viert verjaardag koning met speciaal verjaardagstientje

Video 'Een opleiding die ergens bij aansluit is toch wel het minste dat je kan vragen'

11:19 Stimuleer jongeren dat ze goed overwogen hun keuzes maken. Dat is volgens Alexander Pechtold een van de grote uitdagingen en doelen in het onderwijs. De D66-voorman wil een ondergrens aan het aantal leerlingen per richting, omdat dat versnippering zou helpen voorkomen. ,,Dat een opleiding ergens bij aansluit, namelijk een zinvol leven, lijkt me toch wel het minste dat je kan vragen."