KNMI geeft voor morgen code geel af door hevig onweer en hagel

Update D66 wil Dijsselbloem behouden als hoofd van eurogroep

16:24 Jeroen Dijsselbloem mag van D66 tijdelijk aanblijven als minister van Financiën in een nieuw kabinet om zijn termijn als voorzitter van de eurogroep af te maken, ook als Dijsselbloems PvdA niet in een nieuwe coalitie zit. Dat ,,gewaagde" voorstel deed D66-voorman Alexander Pechtold vandaag in het televisieprogramma Buitenhof.