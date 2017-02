Knutselen met oude munitie kost jongen uit Zeeland het leven

President motorclub mag geen cipier zijn

17:01 Een cipier van de gevangenis in Lelystad is terecht ontslagen omdat hij niet had verteld dat hij de president was van de motorclub Black Sheep. Ook had hij er geen melding van gemaakt dat hij contact had met ex-veroordeelden. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde vandaag dat zijn ontslag twee jaar geleden vanwege 'zeer ernstig plichtsverzuim' terecht was.