Koenders praat met India over ontvoerd meisje

Koenders sprak met zijn ambtgenoot Sushma Swaraj over de driejarige, wier Indiase vader haar vorig jaar ontvoerde uit Amsterdam. Koenders deelde met haar een petitie van de moeder van de dreumes, die door meer dan 13.000 mensen werd ondertekend. De minister hoopt op medewerking van de Indiase regering en wees daarbij op het belang van het VN-kinderrechtenverdrag.



Een snelle oplossing voor de kwestie acht Koenders niet waarschijnlijk, aangezien er allerlei juridische procedures lopen. Nu is eerst van belang dat contact tussen moeder en kind mogelijk wordt gemaakt. ,,Elke dag dat een kind weggehouden wordt bij een van de ouders is een dag te veel'', aldus Koenders.



Het meisje werd eind september in de Watergraafsmeer met geweld ontvoerd naar India. De ouders van Insiya liggen in scheiding en hadden al enige tijd een conflict over het ouderlijk gezag. Haar moeder had van de Nederlandse rechter de zorg over haar dochter gekregen, Shehzad mocht Insiya alleen onder toezicht bezoeken.