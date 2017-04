Koning: Kon mij niet afzetten tegen mijn vader vanwege zijn depressie

De gijzeling in München tijdens de Olympische Spelen maakte prins Claus 'helemaal kapot'. ,,Het feit dat de Duitse overheid niet in staat was om een Israëlisch sportteam te beschermen, vond hij verschrikkelijk. Hij wilde nooit meer wat met de Olympische Spelen te doen hebben.'' Toch was Claus juist degene die de rol van Willem-Alexander bij de IOS toejuichte. ,,Daar was ik heel verrast over.''



De oorlog speelde een grote rol in het leven van Claus. Willem-Alexander: ,,Tot zijn dood was hij er dagelijks bezig en voelde hij zich verantwoordelijk, ook al had hij er helemaal niets mee te maken.''



,,Ik heb het erg moeilijk gehad dat ik me niet kon afzetten tegen mijn vader omdat hij ziek was. Want een depressie is gewoon een ziekte'', legt de koning uit. Na twee jaar in Den Haag wonen, heeft Willem-Alexander daarom gezegd dat hij in het buitenland wilde wonen.



De laatste twee jaar van de middelbare school zat de koning daarom in Wales. Hij is daar behoorlijk gevormd in zijn karakter. Ook omdat hij met 65 verschillende nationaliteiten moest samenleven.