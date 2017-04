Koningsdag in Amsterdam rustiger dan vorig jaar

Veel Amsterdammers is het opgevallen: het leek dit jaar met Koningsnacht en Koningsdag een stuk rustiger in de hoofdstad. Het Amstelveldje, een bekend evenemententerrein in de binnenstad, lag er op Koningsnacht bijvoorbeeld vrij verlaten bij. Dat in tegenstelling tot afgelopen jaren. En ook op de grachten leek het erop alsof minder mensen zich dit jaar op het water waagden.

De gemeente Amsterdam kan niet met zekerheid zeggen dat er dit jaar daadwerkelijk minder bezoekers naar Amsterdam zijn gekomen in vergelijking met vorig jaar. ,,Zoiets is niet te tellen. Het is onmogelijk een inschatting te doen, want het gebied is te groot en je weet niet of iemand een bezoeker of een bewoner is. We kunnen wél zeggen dat het dit jaar later op gang kwam dan afgelopen jaren en dat het inderdaad op sommige plekken erg rustig was", vertelt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. ,,Dat komt waarschijnlijk door het koude weer." Ook zijn er dit jaar minder kaarten verkocht voor de grote feesten die in de stad werden georganiseerd.

Het bureau voor toerisme in Amsterdam (IAmsterdam) durft zich wel aan een raming te wagen, en schat in dat er ongeveer 10 procent minder mensen naar de hoofdstad zijn gekomen dan vorig jaar. ,,Waarschijnlijk komt dat door het weer en door de meivakantie." Er zijn dit jaar geen andere of nieuwe marketingacties georganiseerd om mensen naar de stad te lokken.

Op de bekende feestplekken in de stad, zoals de Jordaan, de Utrechtsestraat en de Reguliersdwarsstraat was het wel flink druk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld De Dam.

Vervoersstroom

Ook de NS bevestigt dat de vervoersstroom later op gang kwam dan voorgaande jaren. ,,Pas aan het begin van de middag werd het echt druk", vertelt het spoorbedrijf. De NS heeft tot diep in de nacht extra treinen laten rijden om iedereen weer terug naar huis te brengen. Honderden medewerkers zijn vervolgens ingezet om de treinen weer op tijd schoon te krijgen. Noemenswaardige incidenten bleven uit. ,,We hadden alleen wat alledaagse overlast die gebruikelijk is als 'de drank in de man komt'". De NS houdt sinds enkele jaren niet meer bij hoeveel mensen er vervoerd worden tijdens Koningsdag, dus concrete cijfers kan het bedrijf niet geven.

Zowel IAmsterdam als de Gemeente zijn tevreden over hoe alles is verlopen. ,,Er waren geen grote incidenten of problemen en de sfeer was goed. ,,Amsterdam kijkt er met een goed gevoel op terug", heeft de burgemeester laten weten.