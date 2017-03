Koningspaar serveert kaviaar, ossenstaartsoep, duif en mokka

Aangifte Wilders tegen ondergedoken Groen­Links-me­de­werk­ster

21:45 PVV-leider Geert Wilders gaat deze week aangifte doen tegen de 22-jarige Anne Fleur Dekker, fractiemedewerkster van GroenLinks in Hilversum. De blogger en activiste riep op Twitter op om Wilders te stenigen, maar aan NRC laat ze weten dat die tweet niet bedreigend was bedoeld en dat die 'uit zijn verband is gerukt'. Volgens de krant is ze ondergedoken na bedreigingen.