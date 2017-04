Koninklijke onderscheiding voor 'superoma' die kleinkinderen opvoedde

Op haar 71e kreeg ze de zorg over haar drie kleinkinderen die ze tot op de dag van vandaag alleen opvoedt. Woensdag kreeg ze daarvoor een koninklijke onderscheiding. Een complete verrassing want De Bus vindt haar handelen zelf niet zo bijzonder. ,,Ach, ze houden me jong", aldus de Waalrese laconiek. Soms komt ongeluk niet alleen. Haar enige dochter Ingeborg overleed twaalf jaar geleden op 41-jarige leeftijd plotseling aan een hartstilstand. Mieke de Bus-Van Soest, die al weduwe was, stond haar schoonzoon Cor en de drie kleinkinderen bij. Regelmatig reisde ze naar Zaandam waar het gezin toen woonde. Alsof het nog niet erg genoeg was, overleed drie jaar later ook haar schoonzoon. Hij had maagkanker. Oma De Bus week niet van de zijde van het gezin. Maarten, Irene en Joris waren toen elf, tien en acht. Tijd om te rouwen was er nauwelijks want er moest een oplossing komen voor de drie wezen.

Logische oplossing

Een bevriend gezin met twee dochters leek de meest logische oplossing. De vader had daar eerder al afspraken mee gemaakt. De Bus had er echter weinig vertrouwen in. ,,Een gezin met twee kinderen en dan drie vreemde kinderen erbij, dat werkt volgens mij niet." En zo bleek want de combinatie werkte niet.



Maarten, Irene en Joris waren terug bij af en Jeugdzorg greep in. De kinderen zouden verspreid over het land in gezinnen geplaatst worden. Maar dat was oma De Bus haar eer te na. Dat nóóit, zei ze. De rechter kwam eraan te pas. ,,Die mevrouw de rechter vroeg of ze me mocht aanspreken met oma. Dat was ze zelf ook. Aha, dacht ik. Dit kan ik winnen."