Koperdiefstal langs spoor stijgt

Het aantal koperdiefstallen langs het spoor steeg in 2016 met bijna 10 procent. In de eerste twee maanden van dit jaar is koperdiefstal verviervoudigd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij spoorbeheerder ProRail.

Slagbomen

Ook pogingen waarbij schade is ontstaan worden meegerekend. Koper is cruciaal voor het aansturen van seinen, wissels en slagbomen bij spoorovergangen. Vorig jaar zijn door koperdiefstal 1339 treinen uitgevallen, vertraagd of omgeleid, maar indirect zijn veel meer treinen geraakt, al weet de NS niet precies hoeveel.

Alleen al op Prinsjesdag gaat het om circa 25.000 gedupeerden, omdat er tot in de middag tussen Delft en Schiedam geen treinen reden. NS noemt de hinder van koperdiefstal 'zeer vervelend' voor reizigers en zegt er 'alles' aan te doen om dit te verminderen: hekken, camera's, nachtelijke controles met honden en synthetisch dna zodat de afkomst van het koper kan worden bepaald. Waar mogelijk vervangt ProRail koper door het goedkopere aluminium.

Levensbedreigende brandwonden

Koperdiefstal kan levensgevaarlijk zijn. In maart trof de politie bij Rotterdam Centraal een man aan met levensbedreigende brandwonden, omdat hij een elektriciteitskabel had geraakt.,,Bizar dat mensen voor zo'n habbekrats hun leven wagen", stelt ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom. ,,In het gunstige geval mag je je melden bij brandwondencentrum Beverwijk. In het ongunstige geval kan je moeder de doodskist bestellen."

Verschillende experts verklaren dat de stijging komt doordat de prijs van het roze metaal sinds november fors is gestegen. ,,In 2016 was de prijs van gezuiverd koper soms nog geen 4 euro per kilo, inmiddels is die 5,60 euro", rekent grondstoffendeskundige Casper Burgering van ABN AMRO voor, een stijging van 40 procent.

Volledig scherm De verwachting is dat de koperprijs dit jaar verder zal stijgen. © ANP

Meer vraag uit China, de bouwwoede van president Donald Trump en stakingen in de grootste mijn ter wereld, zorgen er volgens hem voor dat koper duurder is geworden. ,,Ik verwacht dat de koperprijs verder zal stijgen, dus treinreizigers zullen in 2017 waarschijnlijk ook geduldiger moeten zijn als er meer treinen uitvallen door koperdiefstal.''

Koperverkoop

Een kilo oud koper levert ongeveer 5 euro op. De waarde van het gestolen koper ligt vaak stukken lager dan de herstelkosten. Dat jaar registreerde ProRail al 516 gevallen van koperdiefstal, bijna drie keer zoveel als de 176 van afgelopen jaar.