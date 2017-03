Kort geding: Nederland hoeft niet snel vluchtelingen op te halen

Nederland hoeft voorlopig niet versneld meer vluchtelingen op te nemen uit de overvolle opvangkampen in Griekenland. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door de actiegroep We Gaan Ze Halen tegen de Nederlandse Staat.

De actievoerders vinden dat Nederland te weinig vluchtelingen vanuit Griekenland naar Nederland haalt. ,,Maar de rechtbank stelt nu dat we te vroeg zijn met onze zaak”, zegt advocaat Adriaan Stoop van de actiegroep in een eerste reactie. Nederland heeft, volgens de rechbank, nog tot september de tijd om aan haar toezeggingen te voldoen.

Humanitair

Ook oordeelt de rechter dat het 'vanuit humanitaire overwegingen' begrijpelijk is om te stellen dat Nederland meer vluchtelingen in Griekenland moet ophalen. ,,Maar het is niet aan de burgerlijke rechter om te beslissen of het wenselijk is om meer vluchtelingen op te vangen. Daarvoor moeten politieke afwegingen worden gemaakt", aldus de rechtbank. Advocaat Stoop: ,,We gaan de uitspraak verder bestuderen, maar ik verwacht dat we in hoger beroep gaan.”

We Gaan Ze Halen vindt dat Nederland te weinig doet. In de volle vluchtelingenkampen in Griekenland 'creperen mensen in erbarmelijke omstandigheden'. ,,Er zijn deze winter mensen gestorven van de kou. En dan zegt onze staatssecretaris: we halen voldoende mensen hierheen, we doen in gestaag tempo wat we moeten doen'', zei advocaat Stoop eerder tijdens de behandeling van de zaak. ,,Het is niet goed genoeg. De aantallen moeten omhoog. Er zitten 60.000 mensen vast in Griekenland.'' De groep vindt dat Nederland verplicht is voor september nog 7.000 vluchtelingen vanuit Griekenland op te nemen.

Nog niemand

De EU-landen beloofden in september 2015 binnen twee jaar 160.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland te verspreiden over Europa. Doel was om de overlopende opvangkampen in die landen te ontlasten. Tot aan eind februari zijn er iets meer dan 13.000 mensen overgevlogen, meldt de Europese asielorganisatie EASO. Daarvan kwamen er 1.434 naar Nederland. Sommige Oost-Europese landen hebben nog helemaal niemand opgenomen.

Turkije-deal

De Staat stelt dat Nederland tot aan september elke maand honderd asielzoekers hierheen haalt en daarmee de beloftes nakomt. ,,Het gaat niet om vaste aantallen mensen, maar om percentages van het totaal'', is de redenering. Er komen veel minder mensen in aanmerking voor overplaatsing dan de 160.0000 waaraan in 2015 werd gedacht. Zo gaat het in Griekenland nog maar om 24.000 mensen. Veel van de asielzoekers zijn uit eigen beweging al doorgereisd naar West-Europa en veel van de mensen die nu in de opvangkampen zitten, komen volgens de Staat niet in aanmerking voor overplaatsing. Zij moeten volgens de regels van de EU/Turkije-deal worden teruggestuurd naar Turkije.