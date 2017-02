Kritiek op ‘gedachtenpolitie’ van CDA

Precies om die reden wil het CDA verheerlijking pas strafbaar stellen als daardoor de openbare orde ernstig wordt verstoord of kan worden verstoord. En juist over die voorwaarde is de Raad van State uitermate kritisch.



,,Dat voegt niets wezenlijks toe aan de bestaande wetgeving”, stelt de adviseur van regering en parlement. ,, Het is van belang dat de noodzaak van de voorgestelde strafbepaling wordt aangetoond, omdat het wetsvoorstel een beperking is van de vrijheid van meningsuiting.”



Als het CDA daar niet aan wenst te voldoen, moet indiener Mona Keijzer maar van haar voorstel afzien. Het is voor de Raad van State namelijk ook niet duidelijk hoe iemand kan voorzien dat een gedraging de openbare orde ‘kan verstoren’.