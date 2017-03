Krol op de strafbank, Buma loopt zich warm

Zoals ik gisteren al zei. Een stijve Fries, ideologisch geschoold. Loopt al een eeuwigheid rond in de CDA-fractie. Eind vorige eeuw was hij er politiek medewerker. Nog onder Jaap de Hoop Scheffer. Ik liep in die tijd veel in hun kringen rond, kon achter de schermen meekijken in de fractie. In mijn herinnering streelde Jaap af en toe liefdevol over het hoofd van de kleine Sybrand, een heel ijverig baasje. Dat zou nog een grote worden, wist hij.



Gelijk gekregen, Jaap de Hoop Scheffer. Balkenende kwam er nog even tussendoor met zijn vier knutselkabinetjes en Maxime Verhagen maakte nog een legendarische misstap met de PVV als gedoogpartner van Rutte I. Haal het nog even terug: Camiel Eurlings, die op het beslissende CDA-partijcongres in 2010 schreeuwde: 'Wij gaan ervoor'en vervolgens het at your service-gebaar van Pim Fortuyn er nog even inknalde. Buma is daar ook door gevormd, gepokt en gemazeld. Hij heeft de diepten van de christen-democratische hel gezien. Ik denk dat je m alle vingernagels kunt uittrekken zonder dat-ie met zijn ogen knippert.



Buma weet daarom ook als geen ander dat hij deze verkiezingen de Balkenende-rol kan vervullen. De ogenschijnlijke sukkel, misschien niet sexy, misschien niet de grote verlosser, maar he. Iedereen vecht met elkaar. Wilders en Rutte, ze krabben elkaars ogen uit. De mensen worden het beu. Ze zoeken de laagste rente voor dertig jaar vast: Sybrand Van Haersma Buma. Wordt vervolgd. En nog even een geschiedenislesje. Hebt u de foto's in de krant en op de AD-site gezien, vanmorgen? Jan Nagel en Henk Krol, aan een tafeltje.



Weer een stukje history in the making. Want als Jan Nagel aan iemands jasje gaat trekken, dan weet je het wel. De Raspoetin van de Nederlandse politiek heeft ingegrepen in het door hemzelf opgerichte gedrocht van 50Plus. Het is de vraag of-ie nog op tijd is. Vijftien jaar geleden, in februari, probeerde Nagel ook een brand te blussen binnen de partij die toen zijn liefdesbaby was: Leefbaar Nederland. In een Hilversumse bovenwoning had hij het bestuur van Leefbaar en Pim Fortuyn bij elkaar geroepen. Nadat de laatste in een interview met de Volkskrant de vloer had aangeveegd met de Leefbaarbeginselen (en en passant onze Grondwet). Het was de avond dat Fortuyn wegreed in zijn Mercedes, z'n raampje opendraaide en ons beloofde dat hij de volgende minister-president van dit land zou worden.



Daar kwam wat tussen, zoals bekend. En van Krol zullen we zo'n Mercedes-quote nooit horen. Hopelijk, want die is niet in zijn eerste boutade gestikt. Enfin, Jan Nagel is er nog steeds. En hoe. Ergens dwingt het wel respect af, als het niet zo droevig makend was voor de staat van onze democratie.



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over tot aan de verkiezingen van 15 maart.