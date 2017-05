De dodenherdenking komt er weer aan. Ieder jaar komen nog nieuwe verhalen bovendrijven, nog steeds is niet alles verteld. Dit jaar zijn we geschokt door de ontdekking dat tussen de duizenden namen op de herdenkingsmonumenten voortdurend foute namen opduiken, namen van landverraders, jagers op onderduikers, fout volk!

Ik loop door de museumwinkel van de Hermitage, waar op het ogenblik de tentoonstelling is over de laatste tsarenfamilie, de Romanovs. Mijn oog wordt getrokken door een vers boek. Ik pak het op: Waterlooplein. de laatste joodse bewoners van de nummers 64-78, door Wally de Lang. Het voorwoord zegt: ‘Je kunt de grote geschiedenis kruimel voor kruimel bijeensprokkelen door naar de verhalen van kleine mensen te luisteren.’ En zo is het.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het rijtje huizen dat tussen de Amstel en de Zwanenburgwal stond. De oorlog betekende het einde voor het grootste deel van de joodse bewoners, waar opeenvolgende generaties in kleine werkplaatsjes en winkeltjes hun brood verdienden. Honderden jaren lang waren sommige joodse families met de buurt vergroeid. In de jaren 1940-1943 werd deze eeuwenoude buurt tot Judenviertel verklaard. Daarna was iedereen weggevoerd, het was er leeg en stil. Wat in die huizen achterbleef, werd vaak geroofd door buren of buurtbewoners; of door medewerkers van de Hausraterfassungsstelle, het Duitse bureau dat de huisraad registreerde of door sjouwers van de verhuisfirma’s die de inboedel afvoerden.

Niets bleef er over. Elk aandenken verdween. Met de families verdwenen, behalve de spullen, ook familieverhalen, tot en met de familienaam die soms langer dan 250 jaar bestond. Van de 114 voormalige bewoners van het rijtje 64 - 78 hebben er slechts tien de oorlog overleefd. Wat bij het onderzoek naar de bewoners ook tegenwerkte, was het feit dat overlevenden absoluut niet in staat waren over de gruwelen en het doorstane verdriet te vertellen. Hun mond bleef gesloten. Niet één woord kwam over hun lippen.

Eli Dasberg dichtte in juni 1945 het volgende: ‘Ik dwaalde door Amsterdam. Is dit het weerzien dat in de jaren van verbanning ik mij dacht? Ik dwaal door Amsterdam. Het is gestorven, mijn oude vrienden lopen niet met mij, een donk’re schaduw schuifelt somber mede, de doden lopen mee in eindeloze rij.’

We mogen heel blij zijn met dit uiterst precieze boek van Wally de Lang, dat het leven aan veel gewiste en verdwenen namen en mensen teruggeeft.