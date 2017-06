Kunstwerk Frans Hals Museum per ongeluk overschilderd

Portrait of the nail behind the canvas (2014) van Bas van Wieringen ging ironisch genoeg over dat ‘wat je niet ziet’. De kunstenaar schilderde een spijker op een piepklein wit canvas om hiermee naar eigen zeggen ‘het dienstbare en doorgaans onzichtbare object te eren’.

Aanpassingen

Het museum trad niet eerder naar buiten over het voorval, omdat het eerst het eigen onderzoek wilde afronden. Het betreurt dan ook dat verschillende media er gisteren al over berichtten en onwaarheden verkondigden. Zo is er nog nooit een eerder soortgelijk incident in het museum voorgevallen.

Vervanging

De kunstenaar heeft inmiddels een nieuw kunstwerk ontworpen, om het oude te vervangen, genaamd ‘Everything is unique except for this artwork’. De tekst, die zichzelf als een slang in de staart bijt, is vanaf morgen in vinylletters te lezen op de wanden van De Hallen Haarlem.