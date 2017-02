Kustpact nu helemaal rond

Advocaat Klaas Otto opgepakt vanwege 'beïnvloeden getuigen'

19:16 Advocaat Jan Piet van R., die is opgepakt in het grote strafrechtelijke onderzoek naar oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender, wordt verdacht van beïnvloeding van getuigen. Verschillende betrouwbare bronnen hebben dat dinsdag gemeld aan het ANP. De politie wil de verdenking niet bevestigen. Op beïnvloeding van getuigen staat maximaal vier jaar celstraf.