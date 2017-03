KWF klaagt tabaksindustrie aan

,,Dit is voor ons een geweldige steun in de rug’’, zegt advocaat Bénédicte Ficq, die longkankerpatiënt Van Veen en COPD-patiënt Breed bijstaat. De aangifte richt zich op Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial To¬bacco Benelux en Japan Tobacco International, de vier grootste tabaksproducenten in Nederland.

12.000 doden per jaar

,,De mensen krijgen dus meer schadelijke stoffen binnen dan we al wisten. Daarom vinden we dat we nu naar de rechter moeten stappen’’, zegt KWF-directeur Michel Rudolphie. Het is voor het eerst dat KWF rechtstreeks naar de rechter stapt in de strijd tegen kanker. ,,Er vallen nog steeds 12.000 doden per jaar door aan roken gerelateerde soorten kanker. Dan mag je van ons toch verwachten dat we alle middelen inzetten om dat te voorkomen?’’, zegt Rudolphie.