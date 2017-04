Laatste kans voor NS met Hogesnelheidslijn, topman verbijsterd

De Nederlandse Spoorwegen krijgen een boete van 1,25 miljoen euro vanwege tegenvallende prestaties op het snelle spoor richting België. Spoorbeheerder ProRail moet 1,05 miljoen betalen vanwege het niet nakomen van de afspraken met de PvdA-bewindsvrouw.

Volgens staatssecretaris Dijksma presteerden NS en ProRail in 2016 ‘over de hele linie beter dan de jaren ervoor’. ,,Maar de HSL blijft helaas een achilleshiel. Dit moet écht beter. Want net als op de rest van het spoor hebben reizigers op deze lijn recht op een trein die op tijd rijdt en een grote kans op een zitplaats.’’

Zitplaats binnen een kwartier

Dijksma eist dat 97,5 procent van de reizigers in de spits binnen een kwartier na het instappen een zit- of staanplaats moeten hebben. De NS scoort daarop met 87,6 procent aanzienlijk slechter. Daarnaast was afgesproken dat 94 procent van de treinen op tijd zou rijden. Dat is in 2016 met 93,7 procent ook net niet gehaald.

Het is het tweede jaar op rij dat de NS onderpresteert als het gaat om de kans op een zitplaats. Vorig jaar legde de staatssecretaris de Nederlandse Spoorwegen ook al een half miljoen boete op.

Concurrenten

De staatssecretaris hanteert het 'three strikes out-principe'. Als NS twee keer achter elkaar op hetzelfde punt onder de maat presteert, moet het staatsbedrijf zich voorbereiden op samenwerking met concurrenten. Daarvoor loopt nu een marktverkenning. Bij de derde misser wil zij dat NS het snelle spoor samen met concurrerende vervoerders gaat berijden.

Waarom gaat het telkens mis op de HSL? Probleem is dat het snelle spoor een wirwar is van treinen met verschillende snelheden, verschillende rijtuigen, verschillende spanningen op de bovenleiding én verschillende remsystemen. Daardoor stranden er geregeld treinen ‘met grote kans op langdurige stilstand’, is te lezen in vertrouwelijke stukken in het bezit van deze krant.

Niet zonder consequenties

Begin 2016 eiste de Kamer opheldering van (inmiddels demissionair) staatssecretaris Sharon Dijksma over het uitvallen van de hogesnelheidslijn vanwege wind.

Uit onafhankelijk onderzoek dat demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma daarna liet uitvoeren, bleek dat treinen op de hogesnelheidslijn (HSL) nooit zo betrouwbaar worden als de intercity's op het 'gewone' spoor. De uitval blijft schommelen tussen de 5 en 7 procent. De PvdA-bewindsvrouw liet destijds weten daar ontevreden over te zijn.

Begin dit jaar bleek dat de NS niet voldeed aan de minimumeisen die met het ministerie van Infrastructuur en Milieu waren afgesproken als het gaat om het totaal aantal te vervoeren reizigers in de spits en stiptheid. ,,Het niet halen van prestatienormen blijft niet zonder consequenties’’, zo waarschuwde Dijksma toen al.

'Geld terug'

Reizigersclub Voor Beter OV vindt dat reizigers van de IC-Direct en de IC-Brussel compensatie moeten krijgen voor de 'schandalige kwaliteit' van de twee lijnen. Voor Beter OV heeft zo zijn bedenkingen bij de boetes die demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma aan NS en ProRail heeft opgelegd wegens de te slechte prestaties op de HSL-Zuid.

,,De boetes komen niet ten goede aan de reiziger, terwijl de NS de zoveelste aller-, maar dan ook echt allerlaatste waarschuwing krijgt'', stelt de organisatie. ,,In plaats van de treindienst op de HSL te laten uitvoeren door een spoorwegmaatschappij die dat wél kan, zadelen de achtereenvolgende PvdA-staatssecretarissen de reiziger op met een waardeloze treindienst, waarvoor door middel van een toeslag tussen Schiphol en Rotterdam zelfs extra moet worden betaald.''

Onaangenaam verrast

De NS is onaangenaam verrast door de miljoenenboete die staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) het spoorbedrijf heeft opgelegd. ,,Ik heb het idee dat we in een verkeerd toneelstuk terecht zijn gekomen'', zei NS-topman Roger van Boxtel donderdagochtend tegen de NOS. ,,Ik heb de brief nog niet eens gezien en moet dit horen via de radio. We hebben vorig jaar zelf gezegd dat het beter moet en zijn met ProRail en het ministerie een verbetertraject gestart en nu krijgen we een jaar later nog een boete. Ik ben tamelijk verbaasd. Dit is symboolpolitiek.''