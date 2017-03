Landelijke storing bij Vodafone

OM eist drie jaar cel tegen man die echtgenote in brand stak

13:34 Een man die in een stomdronken bui zijn slapende vrouw in bed overgoot met terpentine, in brand stak en zo ernstig verwondde, moet daarvoor drie jaar de cel in als het aan de officier van justitie ligt. Voor de rechtbank in Alkmaar noemde zij het vandaag 'onbegrijpelijk' hoe de man vorig jaar september 'zijn nietsvermoedende echtgenote kon aansteken en brandend kon achterlaten'.