Lang leve de burgerwacht!

,,Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt’’, zegt cafébaas Jaap Schut (64), van de stichting die achter de burgerwacht zit. ,,Alle criminaliteit wegwerken kan haast niet. Want er zal altijd wel een of andere Pool het weer proberen. Maar wat denk je als er ineens 40 auto’s om je heen staan? Dan zijn alle straten afgesloten. We pakken ze hoor. In dit dorp roepen de inbrekers om de politie.’’



Schut steek een vingertje op. ,,Maar we slaan niet, hè. Die verhalen over honkbalknuppels? Onzin. We drukken inbrekers alleen héél hard tegen de grond.’’ Hij grijnst erbij. ,,Er zitten stevige mannen bij, hoor. We hebben hier ook een kickbokser moeten pakken. Iets met een afrekening. Maar wij wilden het rustig hebben hier. Dus met zes man hadden we hem toch.’’