Leende zwijgt het liefst over drugslab Van der P.

Politie in de weer tijdens carnaval

26 februari Grote delen van het land vieren dit weekend een gezellig carnavalsfeest. Toch had de politie hier en daar het nodige te stellen met carnavalsvierders. In Hengelo en Roosendaal zijn agenten gebeten door verdachten die ze probeerden aan te houden. De agent in Hengelo werd in zijn gezicht gehapt, in Roosendaal werd zijn collega in zijn arm gebeten.