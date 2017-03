'Leg verantwoordelijkheid voor de natuur bij burgers'

Wat gaat er nu mis dat jullie willen dat burgers zelf voor het gemeenschappelijk groen gaan zorgen?

,,Nederland kan ongelofelijk veel mooier. We hebben maar 10 procent natuur in Nederland. Er moet meer groen komen in en om de steden. Door 'rooftoprevolution' bijvoorbeeld, waarbij mensen tuinen aanleggen op platte daken. Die mini natuurgebiedjes zorgen ervoor dat er weer bijen en vogels zijn in de stad. Overal ter wereld zie je dat in steden gebeuren, maar in Nederland moet dat nog op gang komen. We hopen dat mensen zich hier ook verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving.''