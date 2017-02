Leiders Satudarah krijgen lagere straffen in drugszaak door ontbreken bewijs

Gloeilamp lijkt niet uit te bannen

12:14 Opeens ligt hij deze week weer volop in de bakken bij grootgrutter Dirk: de oude vertrouwde gloeilamp. Verguisd om zijn hoge energieverbruik, geliefd om zijn warme licht. In 2009 werd een Europese wet aangenomen die een einde moest maken aan de gloeilamp. Hoe kan het dan dat het lampje nu toch voor een spotprijs in de supermarkt te verkrijgen is? Vijf vragen aan Marieken Stolk van Milieucentraal.