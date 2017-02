Lek beveiligingsdienst: 'Dit komt aan als een mokerslag'

,,Dit is daar als een mokerslag aangekomen. Het is hartstikke pijnlijk'', zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Volgens de vakbondsman is de dienst een professionele organisatie waar heel hard wordt gewerkt. ,,Er was tot voor kort nog sprake van overbelasting. Ze hebben op dat gebied een slag gemaakt. En dan nu dit.''

De DBB is onder meer belast is met het bewaken van PVV-politicus Geert Wilders. Die reageerde geschokt op het nieuws. ,,Als ik de dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel", tweette Wilders. Hij richtte de tweet aan premier Rutte. Eerder had hij al ,,Mijn hemel'', getweet.



Struijs stelt dat 'informatie het nieuwe goud is'. ,,We leven in een tijdperk dat er steeds meer informatie beschikbaar is." Criminele organisaties steken dus ook steeds meer moeite in het verkrijgen van die info.